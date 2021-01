Regno Unito: sondaggio, conservatori in crisi ma anche i laburisti non avrebbero la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore britannico è in netto calo dei consensi e il premier, Boris Johnson, rischia di perdere il suo seggio a Uxbridge, quartiere nell’area ovest di Londra: ma in caso di elezioni politiche neanche i laburisti riuscirebbero a ottenere la maggioranza. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dall’edizione domenicale del “The Times” e condotto dalla società di ricerca Focaldata su un campione di 22 mila persone per un periodo di quattro settimane lo scorso dicembre. Dall’indagine emerge che i conservatori avrebbero perso 81 seggi, attestandosi a quota 284, mentre i laburisti ora otterrebbero 282 seggi, una quota insufficiente per formare una maggioranza. La stima è molto positiva per il Partito nazionale scozzese (Snp) della premier Nicola Sturgeon che dovrebbe ottenere 57 seggi sui 59 disponibili: ciò consentirebbe all’Snp di svolgere un ruolo importante nella formazione del prossimo governo. È giusto precisare che si tratta di dati del tutto indicativi, soprattutto perché le prossime elezioni – a meno che non si verifichi una nuova crisi politica – sono previste nel 2024. (segue) (Rel)