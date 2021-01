Scuola: nel Lazio ipotesi riduzione orario lezioni, confermati ingressi scaglionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orario delle lezioni ridotto da 60 a 45-50 minuti, soprattutto per gli istituti tecnici e professionali. E ingressi scaglionati confermati ma con percentuali diverse di studenti per limitare gli afflussi nelle scuole. Queste le soluzioni al centro di una riunione che si è tenuta oggi, convocata unitamente all'ufficio scolastico regionale e a cui hanno partecipato tutte le organizzazioni sindacali del comparto scuola e confederali e l'associazione nazionale presidi. In una nota l'assessore al Lavoro e Istruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, spiega che nel corso del confronto "si è concordato di modificare alcuni aspetti legati alla ripresa delle attività in linea con le competenze del tavolo. Il risultato è stato positivo anche per senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali. Fatte salve valutazioni diverse che il governo possa prendere o diverse valutazioni che possono emergere a seguito della curva dei contagi - spiega l'assessore - in vista della riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio, e recependo alcune specifiche richieste, si è deciso di ridurre l’orario delle lezioni ridotto da 60 a 45-50 minuti, soprattutto per gli istituti tecnici e professionali. Dopo un passaggio con le Prefetture, si sta lavorando per invertire la percentuale di ingresso a scuola modificando lo scaglione del 40 per cento con quello del 60 per cento. Parallelamente continueremo il lavoro nelle diverse realtà territoriali e in raccordo con le Prefetture, che ringraziamo del loro impegno, per definire il piano tempi orari delle città. Come stiamo facendo da mesi, come assessorato alla Scuola - conclude Di Berardino -, continueremo a portare avanti tali tavoli confrontandoci e coinvolgendo tutte le parti, sempre nell'obiettivo ultimo di assicurare agli studenti, personale scolastico e famiglie il diritto alla salute e alla scuola". (Rer)