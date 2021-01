Business news: Cina, produzione gas naturale stimata a oltre 186 miliardi d metri cubi quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale in Cina dovrebbe raggiungere oltre 186 miliardi di metri cubi quest'anno. Lo ha stimato l'Amministrazione nazionale dell'energia cinese. "La Cina ha visto la sua produzione annuale di gas naturale aumentare di oltre dieci miliardi di metri cubi per quattro anni consecutivi", ha detto Zhang Jianhua, capo dell'amministrazione. "La produzione di petrolio greggio del paese arriverà a 194 milioni di tonnellate quest'anno, con lo sfruttamento su larga scala di risorse di petrolio e gas non convenzionali che diventeranno nuovi fattori di crescita. La Cina amplierà inoltre costantemente la scala delle riserve di gas naturale e migliorerà la produzione, l'approvvigionamento, lo stoccaggio e la vendita della risorsa", ha spiegato Zhang. Per raggiungere l'obiettivo, il paese promuoverà attivamente la costruzione di grandi impianti di stoccaggio del gas in diverse regioni del paese. Secondo Zhang, la Cina aumenterà continuamente i suoi sforzi nell'esplorazione e nello sviluppo di petrolio e gas. Nel frattempo, farà progressi significativi nella promozione del riscaldamento pulito nella parte settentrionale della Cina durante l'inverno. Il funzionario ha spiegato che l'energia non fossile ha rappresentato il 15,8 per cento del consumo totale di energia in Cina. (Cip)