Business news: Taiwan, China Airlines e Eva Airways sospendono voli con Londra da gennaio

- Le due compagnie aeree di Taiwan, China Airlines e Eva Airways, hanno annunciato che sospenderanno tutti i loro voli passeggeri e cargo tra Taoyuan e Londra a gennaio, sulla scia dell'ondata di casi causati dalla nuova variante del coronavirus identificata nel Regno Unito. Ogni ripresa dei voli dipenderà da come si evolverà la pandemia, hanno detto le due compagnie aeree. China Airlines ha portato 114 passeggeri da Londra a Taoyuan il 27 dicembre, tre dei quali sono risultati positivi alla Covid-19. È stato l'unico volo ad arrivare dal Regno Unito da quando il Centro di controllo e comando epidemico dell'Isola (Cecc) ha introdotto nuove regole in risposta al nuovo ceppo virale, che si ritiene sia fino al 70 per cento più contagioso di quello attuale che ha causato una pandemia globale. (Cip)