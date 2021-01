Business news: ministro Risorse idriche iracheno, Turchia e Iran rispettino loro promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro delle Risorse idriche dell’Iraq, Mahdi Rashid al Hamdani, l’Iraq ha attualmente bisogno di costruire la diga prevista a Makhul, nel governatorato di Salah al Din, ed è necessario che le promesse fatte da Turchia e Iran riguardo alle quote idriche del Paese siano “tradotte in realtà”. La recente visita del primo ministro Al Kadhimi in Turchia è stata “molto importante e storica”, ha detto Al Hamdani all’emittente curdo-irachena “Rudaw”, aggiungendo che nel corso della visita “il dossier delle acque era il primo dei dossier, e ha avuto grande peso e risonanza durante quei colloqui”. Da parte turca “c’è un reale desiderio di risolvere questa questione, è ciò che ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan l’anno scorso”, ha detto Al Hamdani, sottolineando che Erdogan “ha mandato un suo rappresentante speciale, Faisal Oglu, per negoziare e discutere questo dossier con la parte irachena”. Il ministero, ha annunciato inoltre Al Hamdani, ha preparato uno studio strategico relativo alla situazione idrica del Paese fino al 2035. (Res)