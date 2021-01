Business news: Iran riduce forniture gas ed elettricità all’Iraq a causa di debiti arretrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di gas statale iraniana ha dichiarato lo scorso 27 dicembre di aver ridotto le forniture al vicino Iraq a seguito di debiti arretrati pari a 6 miliardi di dollari. Lo ha annunciato in una nota la National Iranian Gas Company (Nigc). "Il ministero iracheno dell'Elettricità deve più di 5 miliardi di dollari in bollette del gas alla Nigc di cui 3 miliardi di dollari rimangono bloccati e inaccessibili in presso la Banca commerciale dell’Iraq oltre 2 miliardi di dollari fanno parte di un accordo ormai scaduto”, ha dichiarato la Nigc. "Inoltre, la parte irachena deve più di 1 miliardo di dollari alla National Iranian Gas Company per reati contrattuali ai sensi dell'accordo", si legge nel comunicato diffuso dall’agenzia di stampa del ministero del Petrolio iraniano “Shana”. Nelle scorse settimane, l’Iran aveva già ridotto le esportazioni di gas in Iraq a cinque milioni di metri cubi. In sole due settimane l'Iraq ha perso circa 6.550 megawatt di elettricità, in base a quanto riferito dal portavoce del ministero Ahmed Moussa. Il consumo giornaliero dell'Iraq durante le ore di punta dell'inverno raggiunge circa 19mila megawatt mentre il Paese ne genera circa 11mila, dovendo ricorrere alle importazioni per colmare questo divario. La temuta carenza di elettricità potrebbe esercitare ulteriori pressioni sul governo del primo ministro Mustafa al Kadhimi. Washington ha ripetutamente prorogato di 90 o 120 giorni un'esenzione dalle sanzioni per consentire a Baghdad di importare energia iraniana, ma a novembre ha concesso solo una proroga di 45 giorni, costringendo di fatto l’Iraq a trovare un’alternativa alle forniture provenienti dall’Iran. (Res)