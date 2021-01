Business news: Egitto, il governo annuncia nuove agevolazioni in concomitanza con l'aumento di casi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto e il governo hanno annunciato un pacchetto di misure agevolate in concomitanza con l'aumento dei casi di contagio da virus Sars-CoV-2. In particolare, la Banca centrale ha prorogato fino alla fine di marzo l'esenzione delle tasse sui prelievi bancomat. Inoltre, la Banca centrale continuerà a esentare i clienti dalle commissioni sulle rimesse bancarie fino alla fine del 2020. Da parte sua, il ministero delle Finanze ha deciso di prorogare alla fine di marzo il termine per i contribuenti per presentare la dichiarazione sui beni immobili. L'informativa fiscale sugli immobili, per gli edifici che sono stati costruiti all'inizio di luglio, avrebbe dovuto essere presentata entro la fine del mese in corso. Nelle ultime 24 ore l’Egitto ha registrato un aumento di contagi da Covid-19, con 1.359 casi registrati che ha portato il totale a 133.900. (Cae)