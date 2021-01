Business news: Iraq, governo invia al parlamento progetto di legge per bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del consiglio dei ministri dell’Iraq e ministro della Cultura, Hassan Nazim, ha annunciato che l’esecutivo di Baghdad ha inviato il progetto di legge per il bilancio 2021 al parlamento, sottolineando che il pagamento degli stipendi pubblici non subirà ritardi nei prossimi mesi. Secondo Nazim, la decisione del governo di modificare il tasso di cambio del dinaro rispetto al dollaro è “categorica”, e giunge nel quadro di una visione economica riformista per l’Iraq; la protezione dei cittadini con redditi bassi non sarà danneggiata, ha proseguito. (Res)