Business news: Arabia Saudita, fondo sovrano Pif lancia nuova compagnia per servizi di sicurezza

- Il Fondo per l’investimento pubblico (Pif), fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha annunciato il lancio di una nuova Compagnia nazionale per i servizi di sicurezza (Safe), mossa che mira a migliorare e sviluppare ulteriormente il settore della sicurezza privata nel Regno. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, la nuova compagnia si concentrerà su quattro ambiti principali: servizi di consulenza in ambito di sicurezza, soluzioni di sicurezza integrate, programmi di addestramento e sviluppo, centri di comando e controllo. Inoltre, Safe integrerà nuove tecnologie e potenzierà i quadri nel settore dei servizi di sicurezza, mediante programmi avanzati di addestramento volti a sostenere la crescita personale e professionale, e a fornire nuovi posti di lavoro ai cittadini sul mercato. Da quando è stato istituito, nel 2016, il Pif ha creato in Arabia Saudita più di 30 nuove compagnie e circa 190 mila posti di lavoro; i beni del fondo sono aumentati fino a più di 1.300 miliardi di rial sauditi (283,3 miliardi di euro) negli ultimi quattro anni, e nello stesso periodo ha investito nell’economia saudita un totale di 311 miliardi di rial (67,7 miliardi di euro). (Res)