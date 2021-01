Business news: Nigeria, presidente Buhari firma legge di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha firmato la legge di bilancio 2021. Lo riferiscono la stampa nigeriana. La firma è avvenuta dieci giorni dopo che entrambe le camere dell'Assemblea nazionale hanno approvato il budget di 13.600 miliardi di naira (circa 35,7 miliardi di euro) per il 2021, in aumento rispetto ai 13 mila miliardi di naira (circa 34,2 miliardi di euro) proposti dal presidente ad ottobre. La legge, che entrerà in vigore domani, prevede 5.600 miliardi di naira (circa14,7 miliardi di dollari) per la spesa corrente, 4.100 miliardi di naira (circa 10,7 miliardi di dollari) per le spese in conto capitale e un disavanzo fiscale stimato in 5.200 miliardi di naira (circa 13,6 miliardi di dollari), sulla base di un prezzo del petrolio stimato sopra i 40 dollari. (Res)