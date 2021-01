Nigeria: compagnia mineraria Moydow avvia perforazione nel progetto di Paimasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Moydow, specializzata nell’esplorazione e nello sviluppo dell'oro che porta avanti attività in Africa occidentale e in India, ha avviato la perforazione nel suo progetto di Paimasa in Nigeria. Lo ha reso noto in un comunicato la compagnia Panthera Resources, di cui Moydow è una controllata, precisando che le operazioni di perforazione sono iniziate attraverso la joint venture Gurara. Il progetto Paimasa si trova nella Nigeria centrale a circa 115 chilometri a nord-nordovest della capitale Abuja. (Res)