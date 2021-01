Business news: Shanghai, commercio estero in aumento del 2,2 per cento nei primi 11 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero totale di Shanghai è aumentato del 2,2 per cento a 3.150 miliardi di yuan (circa 481,6 miliardi di dollari) nei primi 11 mesi di quest'anno. Lo rivelano i dati della dogana di Shanghai. Da gennaio a novembre, le esportazioni sono aumentate dello 0,5 per cento a 1.250 miliardi di yuan (191 miliardi di dollari), mentre le importazioni sono aumentate del 3,4 per cento a 1.900 miliardi di yuan (290,3 miliardi di dollari). Il commercio di Shanghai con i principali partner si è mantenuto in crescita. Il commercio con l'Unione europea (Ue), il principale partner di Shanghai, ha totalizzato 620,4 miliardi di yuan (94,8 miliardi di dollari), in crescita del 4,2 per cento su base annua e ha rappresentato il 19,7 per cento del commercio estero totale di Shanghai durante il periodo. Anche il commercio con gli Stati Uniti e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) è aumentato rispettivamente del 6,9 e del 2,4 per cento a 440,4 miliardi di yuan (67,3 miliardi di dollari) e 434,4 miliardi di yuan (66,4 miliardi di dollari). Nei primi 11 mesi, Shanghai ha importato 625 miliardi di yuan (95,5 miliardi di dollari) di prodotti high-tech, con un aumento del 10,2 per cento anno su anno, pari al 32,8 per cento del valore totale delle importazioni di Shanghai. Tra questi, l'importazione di circuiti integrati è stata di 270,3 miliardi di yuan (41,3 miliardi di dollari), con un aumento del 13,7 per cento su base annua, diventando così la più ampia categoria di beni importati durante il periodo. Nel frattempo, Shanghai ha esportato 857,8 miliardi di yuan (131 miliardi di dollari) di prodotti meccanici ed elettrici, con un aumento dello 0,5 per cento su base annua, pari al 68,8 per cento del valore totale delle esportazioni. (Cip)