Business news: Kazakhstan, il primo presidente Nazarbayev incontra il governatore della Banca centrale

- Il primo presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha incontrato il governatore della Banca centrale, Yerbolat Dossayev. Lo riferisce il portale “Elbasy”. Durante l’incontro, l’ex capo dello Stato è stato aggiornato sulle previsioni economiche per il 2021 e sull’attuale situazione di crisi legata alle ripercussioni della pandemia di coronavirus. Elbasy ha illustrato le misure attuate dalla Banca centrale per garantire la stabilità finanziaria e l’attuazione del Piano per la ripresa economica. Al centro dell’incontro, infine, lo stato delle riserve nazionali in valuta estera e i risultati preliminari della gestione degli asset del Fondo nazionale e del Fondo risparmi pensionistici. (Res)