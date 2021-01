Business news: Pakistan, chiesto all’Afghanistan accesso ai mercati dell’Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha chiesto all’Afghanistan di consentirgli di accedere con le proprie merci ai mercati dell’Asia centrale. Lo ha annunciato il ministero del Commercio e delle Industrie di Islamabad in un comunicato. La questione è stata sollevata durante un incontro tra il ministro pachistano Razak Dawood e il ministro del Commercio afgano Nisar Ahmad Ghoryan, che in questi giorni guida una delegazione a Islamabad per colloqui sull’Accordo di transito commerciale Afghanistan-Pakistan (Aptta). L’ottava riunione del comitato di coordinamento dell’Aptta si è tenuta a Islamabad ed è terminata martedì. Ghoryani ha affermato che il presidente afgano Ashraf Ghani è interessato ad attirare investimenti pachistani e a garantire all’Afghanistan accesso commerciale ad altri Paesi dell’Asia meridionale, in particolare l’India. Dall’altra parte, il ministro pachistano Dawood ha spiegato che Islamabad è pronta a rafforzare gli scambi commerciali bilaterali, in calo negli ultimi anni, e vuole avere accesso ai mercati dell’Asia centrale attraverso l’Afghanistan. Se i due governi risolveranno le questioni in sospeso, ha aggiunto, ne beneficeranno entrambi. Secondo Dawood, un nuovo accordo tra i due Paesi dovrebbe essere firmato già nei prossimi giorni e riguarderà la realizzazione di una linea ferroviaria che colleghi Afghanistan, Pakistan e Uzbekistan. Il progetto verrebbe finanziato da 4,5 miliardi di dollari garantiti dalla Banca mondiale. (Inn)