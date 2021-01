Business news: Giappone Blackstone ingaggia consigliere dell'ex premier Abe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense degli investimenti di private equity Blackstone Group ha annunciato di aver assunto uno dei consiglieri politici dell'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, per assistere la società nei suoi piani di espansione in quel Paese asiatico. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Eiichi Hasegawa, che ha intrapreso la sua carriera governativa come funzionario del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese, servirà come consulente senior di Blackstone, in un contesto di forte crescita dell'interesse per il Giappone da parte degli investitori in private equity, interessati soprattutto a quote dei maggiori gruppi industriali della Terza economia globale. Tra le società di investimento che si sono attivate per espandere la loro presenza in Giappone figurano anche Apollo Global Management e Pag, con sede ad Hong Kong. (Git)