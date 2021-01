Business news: fonti stampa, regolatori Cina esaminano investimenti azionari di Ant Group in diverse società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di regolamentazione cinesi stanno esaminando gli investimenti azionari in decine di società da parte di Ant Group, compagnia cinese di pagamenti online affiliata al colosso dell'e-commerce Alibaba. Lo riferisce "Channel News Asia" che cita tre fonti a conoscenza della questione rimaste anonime. Secondo una fonte, i regolatori stanno valutando se ordinare ad Ant di cedere alcuni dei suoi investimenti, principalmente in tecnologia e start-up fintech, se questi violano regole sulla concorrenza. Eventuali dismissioni forzate priverebbero il gruppo di investimenti potenzialmente lucrativi, aggravando la pressione normativa esistente per rinnovare la sua struttura aziendale. I disinvestimenti ridurrebbero anche significativamente l'influenza di Ant nel settore fintech, in rapida crescita nel Paese. Secondo una delle fonti, la Commissione regolatoria dei titoli cinese (Csrc) sarebbe a capo dell'indagine. I regolatori starebbero esaminando gli investimenti fatti da Ant negli ultimi anni, la base di tali accordi e le loro "sinergie". I regolatori vorrebbero che Ant, le cui attività includono l'elaborazione dei pagamenti, i prestiti al consumo e la distribuzione di prodotti assicurativi, ceda alcuni dei suoi investimenti a meno che non siano indispensabili per la sua attività. (Cip)