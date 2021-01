Business news: Siria, lira raggiunge un nuovo minimo dopo ultime sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira siriana ha raggiunto un nuovo minimo, in conseguenza delle ultime sanzioni imposte contro il Paese dagli Stati Uniti, che hanno colpito in particolar modo la Banca centrale siriana, varie entità commerciali e vari individui, allo scopo di ridurre i finanziamenti al governo di Bashar al Assad. Secondo il quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid", la valuta siriana ha quasi raggiunto nei giorni scorsi nelle contrattazioni sul mercato non ufficiale il valore di 3.000 rispetto al dollaro, segnando una perdita di circa il 5 per cento del suo valore in soli quattro giorni: la lira ha infatti raggiunto i 2.950 sul dollaro contro i 2.800 di martedì scorso, 23 dicembre, quando il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato le nuove misure punitive. Scopo delle nuove sanzioni, secondo quanto annunciato dal Tesoro Usa, è “impedire qualsiasi investimento futuro nelle regioni siriane sottoposte all’autorità del regime, e costringere quest'ultimo a interrompere le proprie orribili azioni contro il popolo siriano”. (Res)