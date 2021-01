Business news: Egitto, governo annuncia nuova emissione Sukuk da 38 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di vigilanza finanziaria egiziana (Fsa) ha approvato l'emissione di 600 milioni di Egp-Sukuk, o obbligazioni islamiche, per il valore di quasi 38 milioni di dollari per la terza volta nel 2020. Lo ha annunciato la Fsa in una dichiarazione alla stampa. La nuova emissione sarà al 100 per cento per offerta pubblica iniziale sul mercato azionario del Paese per tutti i trader, compresi quelli individuali con un patrimonio netto elevato, ha affermato Mohamed Emran, presidente della Fsa. Il Sukuk sarà quotato per 84 mesi a 100 sterline egiziane ciascuno (quasi 6,35 dollari) a un tasso semestrale fino al 75 per cento secondo i tassi sui prestiti annunciati dalla Banca centrale d'Egitto. La nuova emissione di Sukuk porta l'emissione netta di obbligazioni islamiche dell'Egitto a 5,1 miliardi di sterline egiziane (circa 325 milioni di dollari). (Res)