Business news: Libano, governatore Banca centrale accoglie con favore sospensione segreto bancario

- Il governatore della Banca del Libano (Bdl), Riad Salameh, ha commentato per la prima volta la decisione assunta la scorsa settimana dal parlamento di Beirut di sospendere – per la durata di un anno – la legge sul segreto bancario, per consentire una revisione forense completa dei conti della Bdl e di altre istituzioni dello Stato libanese. Salameh ha accolto con favore la decisione “perché questa legge è necessaria, e abbiamo insistito su di essa perché volevamo che avvenisse la revisione forense (dei conti della Banca), ma non volevamo violare la legge”. “La Banca del Libano consegnerà, dopo aver consegnato i suoi propri conti, i conti posseduti da altri presso la banca centrale, e anche i conti delle banche, secondo quanto richiesto dagli autori della revisione”, ha proseguito Salameh. (Res)