Business news: Algeria, ministro Trasporti, con Covid perdite del settore a 490 milioni di dollari

- Il ministro dei Trasporti dell’Algeria, Lazhar Hani, ha detto che il settore ha registrato perdite considerevoli dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Durante un webinar con la stampa, il ministro algerino ha presentato esempi delle perdite registrate dalle compagnie di trasporto nazionali. La compagnia aerea di bandiera Air Algerie, ha riferito il ministro, ha segnato perdite per 40 miliardi di dinari (pari a 400 milioni di dollari), mentre il trasporto marittimi ha accumulato perdite per 9 miliardi di dinari (pari a 90 milioni di dollari). Per quanto riguarda l’apertura delle frontiere, il ministro ha sottolineato che la decisione spetta alle più alte autorità del Paese. (Ala)