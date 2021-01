Milano: scomparsa di Marco Formentini, lunedì 4 gennaio sarà lutto cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 4 gennaio, in occasione delle esequie di Marco Formentini, a Milano sarà lutto cittadino. Lo fa sapere in un comunicato il Comune. In tutte le sedi comunali le bandiere civiche saranno esposte a mezz'asta. La camera ardente sarà allestita nella Sala Alessi di Palazzo Marino lunedì dalle 9.30 alle 13.30. A seguire, alle ore 14.30, si terrà la cerimonia di commemorazione. La partecipazione sarà consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria. (Com)