Difesa: Italia sigla accordo con Regno Unito e Svezia per nuovo sistema d'arma Tempest (2)

- Il programma Tempest figura tra i programmi prioritari della Difesa. Nel documento programmatico pluriennale, recentemente presentato al Parlamento, una prima importante linea di finanziamento per la partecipazione italiana a Tempest é stata chiaramente individuata nell'ambito del programma Eurofighter, per consentire il concreto avvio delle attività., attraverso la cosiddetta transizione "Typhoon to Tempest". Il Fcasc MoU, sottoscritto tra le uniche nazioni europee che conoscono, producono e giá utilizzano tecnologie aeronautiche di 5ª generazione, base necessaria per la costruzione dei futuri velivoli, consentirà di valorizzare l' industria nazionale, garantendo l'accrescimento del know-how in un settore pregiato come quello delle tecnologie abilitanti ai velivoli di sesta generazione. (segue) (Com)