Germania: Covid, Laender concordano proroga blocco generale oltre il 10 gennaio

- In vigore dal 16 dicembre scorso, il blocco generale attuato in Germania per contenere la diffusione del coronavirus deve essere prorogato oltre la scadenza del 10 gennaio. È quanto concordato dai capi di gabinetto dei governi dei Laender durante una conferenza telefonica tenuta oggi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, non è stata raggiunta un'intesa sulla nuova scadenza del lockdown. I Laender più gravemente colpiti dalla pandemia, ossia Baviera, Baden-Wuerttemberg, Sassonia e Turingia hanno spinto per il 31 dicembre. Altri Stati come Brema, Amburgo o Assia hanno preferito attendere. Il governo federale dovrebbe sostenere “il partito della prudenza”. I colloqui di oggi hanno preparato la videoconferenza che, il 5 gennaio, riunirà la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri dei Laender. L'obiettivo è valutare l'efficacia del blocco generale nel contenimento del Covid-19 e decidere gli sviluppi futuri. (Geb)