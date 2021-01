Business news: "concorrenza sleale" Ant Group, azioni Alibaba in calo dell'8 per cento alla borsa di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Alibaba sono crollate bruscamente dopo che i regolatori finanziari cinesi hanno pubblicamente accusato di "concorrenza sleale" Ant Group, compagnia di pagamenti online affiliata ad Alibaba. Le azioni del colosso del commercio online cinese hanno chiuso in ribasso il 28 dicembre di circa l'otto per cento a Hong Kong, toccando il livello più basso da luglio, arrivando a perdere fino all'8,5 per cento nella seduta pomeridiana. Secondo il "Financial Times", l'intervento dei regolatori finanziari di Pechino ha sventato un piano di Alibaba per il riacquisto di azioni a 10 miliardi di dollari. "Ci vorranno almeno 12 mesi affinché le autorità di regolamentazione elaborino nuove regole dettagliate da seguire per Ant", ha affermato Ji Shaofeng, ex funzionario del regolatore bancario e assicurativo cinese. "Ant non sarà in grado di completare la revisione aziendale fino a quando non saranno disponibili le nuove normative", ha aggiunto. (Cip)