Business news: India-Regno Unito, possibile un primo accordo commerciale già entro gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Regno Unito potrebbero finalizzare un primo accordo commerciale post-Brexit già nel gennaio del 2021, in occasione della visita del premier britannico Boris Johnson a Nuova Delhi. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times” citando fonti governative locali. L’intesa coprirebbe aree di cooperazione come l’industria farmaceutica, la tecnofinanza, la chimica, la difesa, l’energia e il settore alimentare. L’India, riferiscono le fonti, ha proposto un’intesa anticipata (“early harvest deal”) che permetterebbe ai due Paesi di godere dei benefici di un accordo di libero scambio prima ancora che vengano ultimati i negoziati su tutti i capitoli. Per avere, infatti, un accordo completo sarebbero necessari almeno due o tre anni. “Le due parti stanno lavorando sui dettagli che regolano gli scambi in cinque o sei settori, dal momento che un primo annuncio potrebbe esserci già durante la visita in India del primo ministro britannico Boris Johnson a gennaio 2021”, ha spiegato una delle fonti. In particolare, il capo del governo di Londra si recherà a Nuova Delhi il 26 gennaio prossimo per le celebrazioni della Giornata della repubblica. (Inn)