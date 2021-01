Business news: ministro Esteri Cina, rafforzare cooperazione in infrastrutture, industria, tecnologia, energia ed economia digitale con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a importare più prodotti di alta qualità dall'Italia e ha deciso di rafforzare la cooperazione nei settori delle infrastrutture, dell'industria, della tecnologia e dell'energia e di discutere sulla possibilità di rendere l'economia digitale un nuovo fattore di crescita per la collaborazione bilaterale, dando nuovo slancio alla realizzazione congiunta dell'iniziativa "Belt and Road" (Bri, Nuova via della seta) e sperando che l'Italia fornisca alle aziende cinesi "un ambiente imprenditoriale equo, aperto e non discriminatorio". E' quanto, secondo una nota della diplomazia di Pechino, ha affermato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante la decima sessione del Comitato governativo Italia-Cina che si è tenuta in videoconferenza ed è stata co-presieduta dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Quest'anno ricorre il 50mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Wang, riporta la nota, ha sottolineato come entrambe le parti dovrebbero sfruttare il potenziale della cooperazione in vari campi e promuovere la continua espansione e approfondimento delle relazioni Cina-Italia nel periodo post-pandemia. Il ministro ha affermato anche che le relazioni bilaterali fra Cina e Italia hanno superato l'impatto della pandemia di Covid-19 e mantenuto uno sviluppo sano e stabile: la Repubblica popolare porterà avanti il proprio processo di riforma e di apertura portando maggiori opportunità a Paesi tra cui l'Italia. (Cip)