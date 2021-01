Business news: Usa vietano l’import di olio di palma prodotto da malesiana Sime Darby Plantation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti hanno deciso di vietare l’importazione di olio di palma prodotto dall’azienda della Malesia Sime Darby Plantation, accusata di far ricorso a pratiche di lavoro forzato. L’annuncio è stato dato dalle Dogane e polizia di frontiera degli Stati Uniti (Cbp), che ha diffuso un ordine che consente il sequestro di carichi con prodotti dell’impresa malesiana. “Il provvedimento contro Sime Darby Plantation si basa su informazioni che indicano ragionevolmente la presenza di tutti e undici gli indicatori di lavoro forzato dell’Organizzazione internazionale del lavoro nel processo di produzione”, scrive l’agenzia in un comunicato. In precedenza la Cbp aveva già imposto sanzioni nei confronti di altre due compagnie malesiane, in particolare il produttore di guanti Top Glove e il fornitore di olio di palma Fgv Holdings, sempre per accuse legate al lavoro forzato. Entrambe le compagnie hanno sempre negato ogni irregolarità. (Nys)