Business news: ministero Commercio Cina, accordo sugli investimenti con Ue promuoverà apertura in finanza, servizi e produzione

- Con l'accordo sugli investimenti con l'Unione europea (Ue) la Cina si aprirà ulteriormente nel settore finanziario, nei servizi, nelle industrie verdi e nella produzione avanzata, compresi il settore ospedaliero e quello automobilistico: il trattato offrirà vantaggi reciproci che garantiranno maggiori opportunità per le aziende europee. È quanto dichiarato in conferenza stampa da Li Yongjie, dirigente del ministero del Commercio cinese. Il ministero ha spiegato che l'accordo bilaterale sugli investimenti è completo, equilibrato e di alto livello, analizza le regole economiche e commerciali internazionali di alto livello e si concentra sull'apertura istituzionale. "Il consenso è stato raggiunto dalle due parti sulle regole per le imprese, comprese quelle di proprietà statale, sulla trasparenza dei sussidi, sulla finanza e sui regolamenti", ha spiegato Li. (Cip)