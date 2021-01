Business news: Emirati, Sharjah approva bilancio generale per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sultan bin Mohammed al Qasimi, emiro di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ha approvato il bilancio generale per l’emirato per l’anno fiscale 2021, per un totale di 33,6 miliardi di dirham emiratini (7,3 miliardi di euro). Secondo il dipartimento delle Finanze dell’emirato, il bilancio è cresciuto del 12 per cento rispetto a quello finale del 2020, allo scopo di “realizzare la visione strategica dell’emirato nello sviluppo economico e sociale, migliorando la sostenibilità finanziaria e stimolando l’ambiente macroeconomico”. Il budget generale di quest’anno è “il maggiore nella storia dell’emirato”, secondo quanto ha dichiarato il presidente del dipartimento, Mohammed bin Saud al Qasimi. “Salari e stipendi rappresentano il 47 per cento degli stanziamenti nel bilancio operativo totale 2021, mentre il 43 per cento del budget generale è allocato per lo sviluppo e il miglioramento dell’infrastruttura nell’emirato, in crescita del 40 per cento rispetto al bilancio 2020”, ha detto Waleed al Sayegh, direttore generale del dipartimento. Mentre allo sviluppo del settore economico è stato destinato il 29 per cento, il 21 per cento è stato stanziato per lo sviluppo sociale e a sostegno di servizi scientifici e culturali, oltre che per stimolare innovazione e ricerca scientifica. In aumento del 46 per cento rispetto al bilancio 2020 le spese per i progetti di capitale, destinati allo sviluppo della rete infrastrutturale, delle strutture turistiche e di altri servizi. (Res)