Business news: Arabia Saudita, Alibaba Cloud sceglie Riad come centro per operazioni in Medio Oriente

- La compagnia cinese Alibaba Cloud ha scelto la capitale dell’Arabia Saudita, Riad, come centro regionale per le operazioni di cloud computing in Medio Oriente e Nord Africa (Mena), in partenariato con la Compagnia saudita per le telecomunicazioni e il Fondo di capitali eWtp Arabia, per un investimento del valore complessivo di 500 milioni di dollari. Il partenariato in questione mira a creare il più grande servizio cloud pubblico ad alta performance della regione Mena, a offrire una gamma integrata di prodotti e servizi cloud alle imprese locali, a contribuire alla formazione e allo sviluppo dei talenti locali, a ottenere sostenibilità e garantire lo sviluppo di una tecnologia locale, accelerando così lo sviluppo del sistema economico locale. La notizia giunge dopo che l’Autorità saudita per i dati e l’intelligenza artificiale (Sadia) ha siglato un memorandum d’intesa, lo scorso ottobre, con Alibaba Cloud Computing, allo scopo di instaurare un partenariato strategico per l’innovazione nelle ‘smart cities’ del Regno. (Res)