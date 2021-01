Covid: Lollobrigida (Fd'I), governo dia certezze a maestri sci e gestori impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono subito certezze per i maestri di sci e i gestori degli impianti, categorie gravemente colpite dalla crisi economica". E' quanto chiede al governo il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, secondo cui "la stagione legata al turismo montano è compromessa, il settore è di fatto in lockdown dallo scorso marzo e l'intera filiera legata alla neve è in ginocchio. Il governo deve ristorare tutti gli operatori in difficoltà finanziaria a causa della mancata apertura durante le festività natalizie: tra Natale e Capodanno, il comparto ha perso gran parte del fatturato annuale". "Grazie a Fratelli d'Italia, la Camera ha approvato un ordine del giorno al Dl Ristori per garantire un sostegno agli sport invernali e al turismo montano: il governo Conte dia immediatamente seguito a quell'impegno, dando garanzie economiche per assicurare la ripartenza del settore", ha concluso Lollobrigida. (Com)