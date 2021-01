Mali: Gsim rivendica attacco del 28 dicembre, morirono 3 militari francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim), formazione jihadista affiliata ad Al Qaeda e attiva nel Sahel, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco avvenuto in Mali il 28 dicembre scorso, nel quale hanno perso la vita tre militari francesi. "Per mettere fine all'occupazione francese della regione del Sahel i vostri fratelli mujahidin hanno condotto un'operazione qualitativa contro un convoglio di forze d'occupazione francesi sulla strada che collega Gossi e Hombori", si legge nel comunicato del Gsim, diffuso il primo gennaio. "Questa forza benedetta è costata la vita a tre membri delle forze d'élite dell'esercito di occupazione", ha poi fatto sapere il gruppo jihadista. Il Gsim ha poi lanciato un appello ai francesi affinché facciano "pressioni su (loro) capi per ritirarsi dal territorio del Mali". (Res)