Difesa: Italia sigla accordo con Regno Unito e Svezia per nuovo sistema d'arma Tempest (3)

- In tale contesto, un ulteriore fattore di crescita economica per il Paese sarà rappresentato dal coinvolgimento delle piccole e medie imprese nazionali e il programma Tempest potrà riversare i propri effetti benefici anche sull'aspetto occupazionale nel settore dell'industria della difesa, nei Centri di Ricerca e nelle Università. Sempre nell'ambito della realizzazione dei velivoli di sesta generazione l'italia ritiene auspicabile, come pure altri paesi partecipanti sia a Tempest sia al progetto Fcas trilaterale (Francia, Germania e Spagna) l'opportunità di valutare nel tempo una possibile convergenza dei due programmi, per rendere il prodotto europeo ulteriormente competitivo su scala globale, anche per non rischiare l'avvio di una concorrenza tra gruppi europei, non facilmente sostenibile e che rischierebbe probabilmente di andare a beneficio di altri attori regionali con capacità globali, che stanno sviluppando analoghe tecnologie. (Com)