Business news: Vietnam, a dicembre deficit commerciale di 1 miliardo di dollari

- Il Vietnam registrerà a dicembre un deficit commerciale di 1 miliardo di dollari. Lo riferisce l’Ufficio generale di statistica (Gso), secondo cui nel mese le esportazioni sono aumentate del 17 per cento rispetto a un anno prima, arrivando a 26,5 miliardi, mentre le importazioni sono aumentate del 22,7 per cento, arrivando a 27,5 miliardi. Secondo le stime del Gso nel 2020 le esportazioni sono aumentate del 6,5 per cento, arrivando a 281,47 miliardi, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 3,6 per cento, arrivando a 262,41 miliardi, con un surplus commerciale pari a 19,06 miliardi. (Fim)