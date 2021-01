Business news: rapporto Onu, l’economia dell'India la più solida della regione nel lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India potrebbe dimostrare di essere “la più solida” nella regione dell’Asia meridionale nel lungo periodo. Lo sostiene un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, intitolato “Le tendenze e le prospettive degli investimenti esteri diretti in Asia e nel Pacifico 2020-2021” e curato dalla Commissione economica e sociale dell’Onu per l’Asia e il Pacifico (Unescap). Secondo il documento, i flussi di investimenti verso l’Asia meridionale sono calati solo leggermente nel 2019, da 67 a 66 miliardi di dollari. Se gli investimenti hanno retto è soprattutto merito dell’India, destinazione del 77 per cento del flusso totale, ovvero 51 miliardi di dollari nel 2019, in aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente. Il rapporto sottolinea che la maggior parte degli investimenti è stata destinata al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e a quello dell’edilizia. Nel 2019 sono anche aumentati per il quarto anno consecutivo gli investimenti esteri diretti provenienti dall’Asia meridionale, passando da 14,8 a 15,1 miliardi di dollari. (Inn)