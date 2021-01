Business news: Xi, firma trattato sugli investimenti con Ue dimostra apertura della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato sugli investimenti siglato fra Cina e Unione europea (Ue) dimostra la determinazione e la fiducia della Cina nel promuovere un'apertura di alto livello e a fornire un più ampio accesso al mercato, un migliore contesto imprenditoriale, maggiori garanzie istituzionali e migliori prospettive di cooperazione bilaterale. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso di un vertice in videoconferenza con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente della Francia Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Lein. I leader di Cina ed Europa hanno annunciato congiuntamente il completamento dei negoziati dell'accordo di investimento Cina-Ue nei tempi previsti. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Xi ha affermato che l'accordo stimolerà con forza la ripresa dell'economia mondiale nel periodo post-epidemia, promuoverà il commercio globale, la liberalizzazione e la facilitazione degli investimenti; rafforzerà la fiducia della comunità internazionale nella globalizzazione economica e nel libero scambio e creerà due importanti mercati in Cina e Europa per la costruzione di un'economia mondiale aperta. Con il 2021 alle porte, il presidente cinese ha affermato che Cina e Ue, due delle maggiori potenze, civiltà e mercati del mondo, dovranno mostrare responsabilità, agire attivamente, rafforzare il dialogo, gestire adeguatamente le differenze e lavorare insieme per coltivare nuove opportunità. (Cip)