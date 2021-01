Business news: Cina-Ue, leader completano i negoziati dell'accordo sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, e i leader europei hanno annunciato che le due parti hanno completato i negoziati per l'accordo di investimento come previsto. L'annuncio è stato dato durante un incontro video tra Xi e la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente della Francia Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Cina e Unione europea (Ue), le due principali economie del mondo, hanno avviato i negoziati per l'accordo nel 2014. (Cip)