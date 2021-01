Business news: India, ministro Agricoltura annuncia accordo con i manifestanti su 2 punti su 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India e gli agricoltori che da settimane protestano contro la riforma agricola approvata lo scorso settembre hanno raggiunto un’intesa su “due punti su quattro” e hanno deciso di aggiornare la riunione al prossimo 4 gennaio. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura Narendra Singh Tomar al termine dell’ottava tornata di colloqui tra le due parti. Tomar ha definito “positivo” l’incontro odierno, che si è svolto “in un buon clima”. Secondo il quotidiano “Hindustan Times”, per la prima volta i leader della protesta hanno pranzato assieme ai ministri del governo e hanno accettato il rinfresco offerto dall’esecutivo. L’incontro è durato circa quattro ore. Al momento non è chiaro quali siano i punti sui quali le due parti avrebbero raggiunto un’intesa. Il presidente del sindacato degli agricoltori del Punjab, Ruldu Singh Mansa, ha dichiarato che il governo si è offerto di ritirare un emendamento che prevede sanzioni penali per gli agricoltori che danno fuoco ai propri raccolti. (Inn)