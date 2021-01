Business news: Cina, indice Pmi manifatturiero in calo a 51,9 a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) per il settore manifatturiero della Cina è sceso a 51,9 a dicembre, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto a novembre. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio nazionale di statistica cinese. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice della produzione si è attestato a 54,2 a dicembre, in calo di 0,5 punti percentuali da novembre, mentre quello per i nuovi ordini è sceso di 0,3 punti percentuali a 53,6.(Cip)