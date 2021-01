Iraq: premier Al Kadhimi, farò riforme anche se dovesse costarmi la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, è giunto al governo per promuovere le riforme necessarie al Paese e non si fermerà davanti a critiche e opposizioni, anche se queste dovessero costargli la vita. Il premier iracheno lo ha detto oggi, tracciando un bilancio dei suoi primi sei mesi di governo durante un incontro con ministri, professori universitari e analisti politici. “Sei mesi di lavoro di questo governo sono stati sufficienti a garantire all’Iraq il più solido sistema di relazioni regionali e internazionali, e la più forte fiducia nel suo governo che il Paese abbia registrato da molti decenni”, ha detto il premier. “Tutti i nostri vicini e il mondo oggi cercano di sostenere l’Iraq e di cooperare alla sua uscita dallo stallo, tutti hanno capito che gli equilibri regionali e internazionali richiedono un Iraq forte e coeso”, ha proseguito. Parlando delle elezioni, Al Kadhimi ha sottolineato che “abbiamo fatto grandi passi al riguardo. Abbiamo ora una legge elettorale, una commissione formata, una legge per finanziare le elezioni, e non ci resta altro che la formazione della Corte federale, a cui stiamo lavorando insieme alle altre autorità, con tutte le nostre forze”. (segue) (Res)