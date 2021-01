Violenza donne: Mattia (Pd), Regione Lazio conferma sostegno a vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il bando "Scelgo di Essere. Libera" la Regione Lazio "conferma il proprio impegno e torna a garantire pieno sostegno alle donne vittime di violenza, offrendo loro l'opportunità di elaborare idee e realizzare impresa". Lo dichiara in una nota la presidente Pd della commissione Pari opportunità della Regione Lazio, Eleonora Mattia. "Un aiuto importante - aggiunge - rivolto alle donne che hanno deciso di ribellarsi ai maltrattamenti grazie alla protezione dei centri regionali antiviolenza che le hanno tutelate e accompagnate nel difficile e complesso percorso che le condurrà a una nuova vita. Il bando è rivolto proprio a loro e, fino al 18 gennaio, potranno presentare la propria candidatura e la propria idea di impresa tramite i centri antiviolenza che le hanno prese in carico per potere successivamente essere ammesse a partecipare a un percorso di empowerment, Laboratorio di impresa, della durata di 40 ore attraverso video-lezioni online, suddiviso in 4 moduli e finalizzato ad accrescere le competenze delle partecipanti e a valorizzarne le idee imprenditoriali. Questa iniziativa della Regione Lazio, gestita attraverso Lazio Innova e in collaborazione con la fondazione no profit Global thinking foundation - conclude Mattia -, vuole raggiungere l'ambizioso ma non irrealizzabile obiettivo di ricreare le condizioni per le donne più fragili di tornare ad essere protagoniste della loro vita, artefici del loro futuro e soprattutto di tornare ad essere libere grazie a una stabilità economica". (Com)