Lombardia: Cambiaghi, il governo ci ha ascoltato su riapertura piste da sci dal 18 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome: siamo soddisfatti della decisione del Ministro Speranza". Lo sostengono in un comunicato congiunto l'assessore allo Sport e giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi e gli assessori con delega allo sci delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino oltre che della Regione Abruzzo. La Nota è stata condivisa anche da Fabrizio Ricca, assessore allo sport della Regione Piemonte; Luigi Giovanni Bertschy, vicepresidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta; Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto; Daniel Alfreider, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano; Roberto Failoni, assessore al turismo della Provincia Autonoma di Trento; Sergio Bini, assessore al turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Daniele D'Amario, assessore al turismo Regione Abruzzo. "Oltre all'approvazione del protocollo - per cui aspettiamo la definitiva validazione del Cts - avevamo chiesto una data certa per permettere all'intero mondo della montagna invernale di prepararsi a dovere" proseguono gli assessori regionali. "Grazie al lavoro di squadra delle Regioni e delle Province autonome iniziato in Commissione turismo - concludono - abbiamo finalmente una data di apertura credibile e seria: il 18 gennaio. Ora si può finalmente ripartire in sicurezza". (Com)