India: esperti Authority dei farmaci raccomandano due vaccini, domani l'ufficialità

- Gli esperti dell'Authority indiana dei farmaci (Central Drugs Standards Control Organisation -Cdsco) hanno raccomandato per l'uso di emergenza due vaccini contro il Covid-19, uno sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford, l'altro da un istituto statale. Lo hanno annunciato oggi le autorità indiane, precisando che il secondo vaccino, noto come Covaxin, è stato sviluppato da Bharat Biotech e dall'Indian Council of Medical Research, e che la decisione finale sul loro uso spetterà al capo della Cdsco, che ha convocato una conferenza stampa per domani. Nel frattempo il governo indiano ha organizzato delle esercitazioni a livello nazionale prima di avviare quella che sarà una delle campagne di vaccinazione al Covid-19 più grandi al mondo. (segue) (Inn)