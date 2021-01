Iraq: premier Al Kadhimi, farò riforme anche se dovesse costarmi la vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolineando che il Paese è stato duramente colpito dalla crisi del Covid-19, in particolare dal calo dei prezzi del petrolio, Al Kadhimi ha ribadito che il cosiddetto “libro bianco” delle riforme presentato lo scorso ottobre dal suo governo “è in grado di affrontare questa crisi e le crisi future”, e insieme al bilancio 2021 “non rappresenta riforme formali e cosmetiche, ma è un sforzo sostenuto da tutte le istituzioni economiche internazionali e tutti gli esperti più rispettati”. “Questa è la nostra ultima occasione di rinascita, e dico davanti a voi e davanti al popolo: non aspiro a governare o a una carica, ma pongo il mio interesse e il mio futuro politico come un prezzo per le riforme”, ha aggiunto il premier, secondo quanto riferisce un comunicato del suo ufficio stampa. Il discorso di Al Kadhimi, secondo il quale il 2021 sarà “l’anno del successo iracheno” e vedrà “vincere lo Stato”, sembra lanciare una sfida alle milizie sciite sostenute dall’Iran, che hanno criticato duramente alcune recenti iniziative economiche del governo (su tutte la svalutazione del dinaro iracheno rispetto al dollaro Usa) e hanno minacciato di scontrarsi con le stesse autorità statali. (Res)