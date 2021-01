Golfo: Al Sisi elogia sforzi di Kuwait e Arabia Saudita per riconciliazione con il Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha espresso apprezzamento per i “sinceri” sforzi compiuti dal Kuwait per ottenere una riconciliazione tra il Paese nordafricano, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein (il cosiddetto Quartetto arabo), da un lato, e il Qatar, dall’altro lato. Lo riferisce un comunicato del portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Le dichiarazioni giungono a seguito di un incontro fra il presidente egiziano e il ministro degli Esteri kuwaitiano, Ahmad Naser al Sabah, che ha consegnato oggi ad Al Sisi un messaggio da parte dell’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, riguardo alla cosiddetta riconciliazione del Golfo tra Quartetto arabo e Qatar. Elogiando gli sforzi del Kuwait per raggiungere la desiderata riconciliazione, cominciati con il defunto emiro Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, Al Sisi ha lodato anche gli sforzi sostenuti dall’Arabia Saudita per conto del Quartetto. (segue) (Cae)