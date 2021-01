Covid: Pedica (Pd), se contagi salgono Lazio sia zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indice di positività al Covid-19 sale al 17,6 per cento e con questo dato in crescita concordo con l'assessore regionale del Lazio D'Amato sul fatto che le scuole superiori non possono riaprire il 7 gennaio". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, della direzione romana del Pd. "Quanto al Lazio - spiega - i contagi sono destinati a crescere. Tra qualche giorno vedremo i risultati della troppa tolleranza e dell'irresponsabilità di chi ha riempito strade, bar e ristoranti, anche se di giorno, durante le feste di natale. Si rischia di pagarne le conseguenze tra metà gennaio e febbraio. Per questo e per tanti altri motivi il Lazio deve diventare zona rossa - conclude - fino al raggiungimento della metà della popolazione vaccinata. Quindi dico a Zingaretti di potenziare le vaccinazioni e pensare meno alle beghe di governo". (Com)