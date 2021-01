Covid: Coldiretti, chiusura piste sci colpisce anche indotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prolungamento della chiusura delle piste da sci e' destinato ad avere effetti sull’intero indotto delle vacanze in montagna, dall’attività dei rifugi alle malghe fino agli agriturismi già duramente colpiti dal lockdown di Natale e Capodanno. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Si tratta, secondo la Coldiretti, di un duro colpo al business delle vacanze invernali sulla neve che prima della pandemia valeva oltre 8 miliardi all'anno. Proprio dal lavoro invernale dipende buona parte della sopravvivenza di molte strutture agricole in montagna che con le attività di allevamento e coltivazione – sottolinea la Coldiretti - svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico, l’abbandono e lo spopolamento delle montagne. A pagare il prezzo più salato alle limitazioni, sottolinea la Coldiretti, sono le strutture impegnate nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir secondo l’analisi della Coldiretti con 1/3 della spesa destinata alla tavola. Il crollo delle spese turistiche invernali rischia di dare il colpo di grazia al settore più duramente colpito dalla pandemia ma anche alla sopravvivenza di tante attività collegate. (Com)