Spagna: i Mossos d'Esquadra interrompono un rave nei pressi di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Mossos d'Esquadra, la polizia antisommossa catalana, hanno posto fine a un rave party nella piccola città di Llinars de Valles, dove centinaia di persone si sono riunite, ignorando il coprifuoco notturno imposto a causa della pandemia di coronavirus. I video pubblicati dai media spagnoli mostrano i partecipanti ballare - apparentemente giorno e notte - in un magazzino, sotto un enorme teschio con un cappello da Babbo Natale. Come ha riferito il quotidiano "La Vanguardia", la polizia ha interrotto il raduno, ma non senza difficoltà, intervenendo circa 36 ore dopo le prime segnalazioni dei cittadini preoccupati per quanto stava accadendo. Secondo il quotidiano, sino a mille persone avrebbero preso parte alla festa nella cittadina situata circa 40 chilometri a nord ovest di Barcellona. Di fronte all'edificio c'erano circa 200 veicoli con targhe straniere, per esempio di Francia e Belgio, e molte roulotte. Secondo i residenti locali la festa sarebbe dovuta durare sino al 4 gennaio. "La Vanguardia" riporta che la polizia ha chiesto più volte alle persone di evacuare la zona. Il governo regionale ha annunciato un'indagine sul motivo per cui la risposta è arrivata così tardi e si sta lavorando per identificare gli organizzatori della festa. (Spm)