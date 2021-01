Montenegro: premier Krivokapic, presidente Djukanovic sfrutta il Paese come un suo feudo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, di respingere diverse leggi che sono state adottate nella sessione del Parlamento del 29 dicembre mostrano come il capo dello Stato continui a utilizzare il Paese come il suo feudo. Lo ha scritto su Twitter il premier montenegrino, Zdravko Krivokapic, secondo cui le leggi respinte, che torneranno in Parlamento per ulteriori discussioni, confermano che Djukanovic non intende “consentire una transizione pacifica del potere” in Montenegro. “Oltre a violare la Costituzione, le leggi di questo Paese, Djukanovic sta giocando con i cittadini, le loro proprietà e i diritti che derivano dalla Costituzione. Con un duro colpo al settore bancario e ai piccoli imprenditori, il presidente del Montenegro ci dice che non gli importa dello Stato se non ne sarà il proprietario”, ha scritto Krivokapic. (Seb)