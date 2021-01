Golfo: Al Sisi elogia sforzi di Kuwait e Arabia Saudita per riconciliazione con il Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano ha inoltre confermato la costante posizione del suo Paese a sostegno della cooperazione e per dare impulso alla solidarietà araba, come solido approccio strategico nel quadro del reciproco rispetto e della non-interferenza negli affari interni dei Paesi. Al Sisi ha inoltre sottolineato l’importanza di aderire a “intenzioni sincere” per realizzare gli interessi comuni, oltre a collaborare per allontanare minacce dall’intera nazione araba e mantenere la sicurezza nazionale araba. Il capo della diplomazia di Kuwait City ha da parte sua elogiato il ruolo dell’Egitto sotto la leadership di Al Sisi per mantenere la sicurezza nazionale araba, definendolo “strategico e cruciale”. Il ministro Al Sabah ha inoltre sottolineato gli sforzi “sinceri” dell’Egitto per rafforzare stabilità, sicurezza e sviluppi regionali. Alla fine dell’incontro, le parti hanno concordato di consolidare prossimamente la consultazione e il coordinamento fra Egitto e Kuwait, allo scopo di respingere tutte le minacce contro i Paesi e i popoli arabi, e con l’obiettivo di mantenere la sicurezza nazionale araba. (Cae)